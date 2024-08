CALTANISSETTA. Caltaqua ha informato che domani, 21 agosto, in viale Stefano Candura 59-61 a Caltanissetta, sarà effettuata la distribuzione di acqua mediante autobotti.

Il servizio avrà inizio al mattino e proseguirà fino al completamento delle utenze di detta via. Tale operazione potrebbe non essere completata nella stessa giornata. Anche in questo caso, Caltaqua ha invitato tutti i residenti a prestare attenzione e a collaborare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni.