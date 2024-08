Si informa che domani, 21 agosto, in via dei Gelsi a Caltanissetta , la società Caltaqua effettuerà la distribuzione di acqua mediante autobotti. Il servizio avrà inizio al mattino e proseguirà fino al completamento delle utenze di detta via.

Pertanto, Caltaqua ha invitato tutti i residenti a prestare la massima attenzione e a collaborare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di distribuzione dell’acqua.