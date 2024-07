Incidenti stradali. Scontro sulla tangenziale di Catania, un ferito

Incidente sulla Tangenziale di Catania, tra gli svincoli di Misterbianco e San Giovanni Galermo, sulla carreggiata in direzione Messina. A scontrarsi per cause ancora in fase di accertamento due auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del capoluogo etneo, che si sono occupati della gestione della viabilità, dell’esecuzione dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, e i sanitari del 118, che hanno soccorso un ferito lieve per portarlo in ospedale. L’intervento si è comunque concluso e la carreggiata è libera.