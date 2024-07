Falso rider consegnava droga a Catania, arrestato 38enne

A Catania la Polizia ha arrestato un uomo di 38 anni che in sella ad uno scooter consegnava droga a domicilio spacciandosi per un rider con tanto di zaino in spalla. Gli agenti hanno accertato che non trasportava alimenti e che lo zaino era solamente una copertura. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato in piazza Borsellino invertire repentinamente il senso di marcia alla vista degli agenti ed è stato bloccato lungo la via Cristoforo Colombo. Aveva 12 grammi di stupefacenti tra cocaina e Mdma. Su disposizione del Pm il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima