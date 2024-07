Caltanissetta. Sottoscritto protocollo d’intesa per la costituzione del coordinamento regionale case rifugio “Senza rete”

CALTANISSETTA. E’ stato firmato a Caltanissetta, il protocollo d’intesa per la costituzione del coordinamento regionale case rifugio “Senza rete”. Il coordinamento si propone di raccogliere e coordinare le esperienze e le proposte delle operatrici e degli enti impegnati in prima linea nel campo del contrasto della violenza di genere, della messa in sicurezza e inclusione sociale delle vittime, aprendo un tavolo di confronto permanente con le istituzioni e le comunità sociali per la costruzione di procedure certe e di una rete di servizi capace di rispondere ai bisogni che esprimono.

E’ prevista la creazione di percorsi condivisi tra case rifugio di tutto il territorio siciliano sia per meglio organizzare i servizi di accoglienza sia per favorire la creazione di percorsi congiunti, condivisi e integrati in un clima di collaborazione che possa anche portare alla tutela dei diritti delle case rifugio spesso bistratte da un sistema che molto spesso non coinvolge queste realtà. “Senza rete” è un coordinamento aperto anche ad altre realtà che potranno unirsi e partecipare alle iniziative che di volta in volta saranno organizzate.

Il coordinamento è promosso da: Associazione Penelope, Coordinamento Solidarietà Sociale Ets; Cooperativa Etnos; Luna Nuova Cooperativa Sociale; Integrorienta Onlus; Cooperativa Sociale Sanitaria Delfino; Genesis Cooperativa Sociale; Cooperativa Raggio di Sole; Cooperativa La Nuova Farfalla; Cooperativa Arcobaleno Le Dieu; Cooperativa Quadrifoglio; Cooperativa Zeno Saltini; Cooperativa L’Albero delle Idee; Cooperativa Il Gattopardo; Associazione La Mano di Francesco.

Inoltre il coordinamento si è dotato di una cabina di regia di cui fanno parte: Giuseppe Bucalo, presidente associazione Penelope, in qualità di portavoce; Giovanella Procida, presidente cooperativa Genesis, coordinatrice gruppo rapporto Enti Istituzionali; Marianna Cirone, presidente Coop Luna Nuova, coordinatrice gruppo standard organizzativi, convenzioni e formazione permanente; Fabio Ruvolo, presidente cooperativa Etnos, coordinatore gruppo comunicazione e campagne sociali; Francesca Failla, presidente cooperativa IntegraOrienta, Coordinatrice gruppo coprogettazione e ricerca.