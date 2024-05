“Verso dove… πάθει μάθος” presentazione raccolta poetica di Carmelo Salvatore Benfante Picogna a Palazzo Sgadari

MUSSOMELI – Domani, alle ore 18:00, nella storica sala di palazzo Sgadari, sarà presentata la raccolta poetica “Verso dove…πάθει μάθος”, del dirigente scolastico Carmelo Salvatore Benfante Picogna, edita dalla casa editrice palermitana Antipodes nella collana Gemmae, una silloge che nei mesi scorsi, dove è stata presentata, ha riscosso notevole successo in diversi luoghi della provincia. Un gradito ritorno quello del dirigente scolastico Carmelo Salvatore Benfante Picogna a Mussomeli, dove qualche anno fa ha guidato l’istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, lasciando un bel ricordo di sé per il suo appassionato impegno pedagogico e sociale. Aprirà l’incontro con i suoi saluti il sindaco on. Giuseppe Catania, che ha promosso convintamente questa manifestazione culturale, per poi passare la parola all’assessore alla cultura, welfare, pari opportunità e pubblica istruzione, Jessica Valenza che modererà la serata. La prof.ssa Maria Carmela Miceli che ne ha curato anche la nota critica, presenterà la silloge mentre la prof.ssa Maria Francesca Munì e il prof. Tonino Calà guideranno il pubblico all’ascolto di alcune poesie della raccolta poetica che saranno lette dalla prof.ssa Graziella Lo Manto e dall’attore Giuseppe Minnella. La lettura delle poesie sarà allietata dalle musiche al pianoforte del prof. Stefano Indelicato. È prevista anche la lettura di una poesia inedita da parte dello stesso autore che ha dedicato proprio a Mussomeli.