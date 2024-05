Roma, auto contro semaforo a Torre Maura: morto 26enne

(Adnkronos) – Un italiano di 26 anni è morto e due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, verso le 4.30, in viale di Torre Maura, all'altezza del civico 82, a Roma. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Per cause in fase di accertamento, la Citroen C1, guidata dal 26enne, è finita contro un semaforo. Inutili i soccorsi per il conducente, morto sul posto. A bordo c'erano due passeggere rimaste ferite e trasportate una al Policlinico Casilino, l’altra al Policlinico di Tor Vergata: non sarebbero in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)