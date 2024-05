Caltanissetta. Il 10 maggio all’Istituto Testasecca incontro di Alleanza Cattolica sul tema ” “Conservatori del futuro”

CALTANISSETTA. Venerdì 10 maggio alle ore 18.30, presso il salone Canonico Butera dell’Istituto Testasecca in Viale della Regione 1 a Caltanissetta, Alleanza Cattolica, associazione che studia e diffonde la Dottrina sociale della Chiesa e l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale (IDIS), terranno un incontro sul tema “Conservatori del futuro. Che cosa conservare, come ricostruire”.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume pubblicato dalle edizioni ARES di Milano, dal titolo “CONSERVATORI. Storia e attualità di un pensiero politico, di Marco Invernizzi e Oscar Sanguinetti, con contributi di Giovanni Orsina, docente di Storia Contemporanea alla Luiss G. Carli di Roma, Andrea Morigi, giornalista di Libero, Francesco Pappalardo, Responsabile Biblioteca del Senato, Mauro Ronco, presidente Centro Studi Rosario Livatino.

Presentati dal prof. Alberto Maira, presidente dell’istituto Testasecca, interverranno l’ing. MATTEO CARUSO dell’ l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale (IDIS), l’on. Avv. CAROLINA VARCHI, deputato al Parlamento Nazionale e il dott. MARCO INVERNIZZI, coautore del libro e Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica.