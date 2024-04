Tornado si abbatte sull’Oklahoma, almeno 4 morti tra cui un neonato – Video

(Adnkronos) – Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita e un centinaio quelle rimaste ferite a causa del tornado che si è abbattuto sull'Oklahoma, negli Stati Uniti. Tra le vittime anche un neonato, come ha spiegato il governatore dell'Oklahoma Kevin Stitt che ha dichiarato lo "stato di emergenza". Sono quindi stati stanziati fondi aggiuntivi per sostenere i soccorritori, mentre più di 20mila persone sono rimaste senza elettricità. La più colpita è stata la città di città di Sulphur, duemila abitanti, dove il tornado ha demolito edifici, fatto volare tetti, autobus e automobili. "Sicuramente i danni maggiori da quando sono governatore", ha detto Stitt che è in carica dal 2019. La Casa Bianca ha affermato in una nota che il presidente americano Joe Biden in una telefonata con il governatore dell'Oklahoma ha offerto il pieno sostegno del governo federale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)