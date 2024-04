Tesla: calano i profitti nel primo trimestre 2024

(Adnkronos) –

Tesla al ribasso e non solo nei profitti ma anche nelle vendite. Un periodo nero per il noto brand americano che continua nella sua discesa verso conti sempre più negativi, Tesla non registrava un simile andamento dal 2021. Se il fatturato è diminuito del 9%, non è confortante nemmeno l’andamento dei profitti (-55%), la strategia del brand di Elon Musk non convince gli analisti e così anche in Borsa, la situazione non è delle più rosee. L’unica mossa che potrebbe risollevare le sorti del Marchio è il lancio di nuovi modelli. La Model 3 per quanto sia stata oggetto di un restyling che ha portato all’introduzione di nuove “motorizzazioni” è da diversi anni in listino, stessa situazione per il resto della gamma, dove l’unica vera novità è la Cybertruck, mastodontico pick-up che, tra l’altro, in queste settimane è al centro di una campagna richiamo. Dunque, nel futuro cosa ci si potrà aspettare da un brand tanto rivoluzionario quanto spesso controcorrente? Se in borsa Tesla sta lentamente recuperando, sul mercato ci si aspetta qualcosa in più, il Robotaxi sarà presentato agli inizi di agosto e dovrebbe anticipare la futura Model 2.

Un’auto elettrico da segmento B che dovrà fare i conti con la concorrenza cinese e soprattutto, con un mercato che ancora poco gradisce le EV. La leva principale sarà il prezzo, seguita dalla tecnologia, due aspetti su cui Tesla sta impegnando tante risorse visto anche il ritocco dei listini, dove la Model 3 viene proposta allo stesso prezzo della nuova Alfa Romeo Junior.

Nell’attesa, si pensa a tagliare i costi, iniziando proprio dal compenso di Musk.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)