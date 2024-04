Terremoto oggi a Campi Flegrei, scosse avvertite anche a Napoli

(Adnkronos) – E' in corso una sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con due scosse di terremoto che sono state avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, Pianura, Soccavo. Secomdo. A riportarlo l'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, che parla di circa 25 scosse. L'epicentro dello sciame si trova nel comune di Pozzuoli e a varie profondità. Alcune scosse sono state registrate anche durante la notte. Al momento non risultano danni a persone o cose. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)