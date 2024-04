Stati Generali del Cinema a Siracusa, grande successo per ‘Note a margine’ di Nicola Piovani

(Adnkronos) – Grande successo, ieri sera, in piazza Duomo a Siracusa per Nicola Piovani, che si è esibito nello spettacolo 'Note a margine', nell'ambito degli Stati generali del Cinema che si concluderà oggi, con la direzione scientifica di Antonella Ferrara. Note a margine è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 con il titolo Leçon concert. È uno spettacolo in cui il maestro Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, Piovani ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, a Bigas Luna, con episodi narrati con leggerezza e sincerità, suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. Insomma, tra ricordi, memorie ed aneddoti, Piovani rivela in musica le sue "note a margine" ovvero le preziose tessere di un mosaico che lo hanno reso protagonista di pagine memorabili della vita culturale ed artistica del Paese. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”. Inizialmente concepito per pianoforte il progetto ha evoluto nel tempo le sue forme esecutive coinvolgendo prima un duo, poi un trio, fino a giungere alla formazione attuale in quartetto. Con il maestro Piovani si sono esibiti, ieri sera, Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabasso e Vittorio Naso alle percussioni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)