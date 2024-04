Sassuolo-Udinese 1-1, gol di Defrel e Thauvin

(Adnkronos) –

Sassuolo e Udinese pareggiano 1-1 oggi nel match valido per la 30ma giornata di Serie A. Gli emiliani rimangono penultimi con 24 punti, i friulani salgono a 28 e si tengono fuori dalla zona retrocessione. Il risultato che fa comodo soprattutto ai bianconeri matura al termine di una sfida vivace e ricca di occasioni. Al 10' Pinamonti accende il match con l'iniziativa personale e la conclusione che costringono Okoye alla deviazione. L'Udinese in avvio è costretta soprattutto a difendersi: i bianconeri conquistano gradualmente campo e dopo la mezz'ora si rendono pericolosi a ripetizione. Al 33' Lovric colpisce male e spreca la chance creata dal cross di Pereyra. Al 35' Lucca anticipa Consigli e calcia, sulla linea salva Ruan. L'equilibrio salta prima dell'intervallo. Al 41' Matheus Henrique inventa per Defrel, che davanti a Okoye non sbaglia: tocco morbido e gol dell'1-0. L'Udinese ha il merito di reagire subito e trovare il pareggio prima del riposo. Pereyra buca la difesa emiliana e offre un pallone d'oro a Thauvin, appoggio facile facile e 1-1 al 44'. La ripresa offre meno occasioni, con le due squadre più attente a evitare il k.o. che a cercare la vittoria. Unico verso squillo, la traversa che Lovric centra al 69'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)