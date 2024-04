Preparavano attacco di matrice islamica in Germania, mandato d’arresto per 3 minori

(Adnkronos) – Ordini di arresto per tre minori in Germania, sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica. Lo ha reso noto la procura di Duesseldorf che ha emesso i tre mandati nei confronti dei tre ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, che sarebbero simpatizzanti dell'Isis. Secondo quanto precisato in una nota della procura della città tedesca, i tre arrestati – due ragazze ed un ragazzo – "sono fortemente sospettati di pianificare un attacco terroristico di matrice islamista e di essersi impegnati per compiere in crimine, omicidio e omicidio di massa". Mentre gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli, spiegando che le indagini sono ancora in corso, il quotidiano Bild ha rilevato che i tre avevano intenzione di lanciare bombe molotov e di condurre attacchi con coltello in nome dello Stato islamico. Obiettivi dovevano essere siti cristiani e la polizia, scrive ancora il tabloid, secondo cui i tre stavano cercando di ottenere anche armi da fuoco. In Germania l'allarme terrorismo è alto da settimane, dopo l'inizio della guerra a Gaza e dopo l'attentato del mese scorso a Mosca rivendicato dal ramo afghano dell'Isis. A gennaio la polizia aveva arrestato tre persone accusate di voler colpire la cattedrale di Colonia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)