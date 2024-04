Atp Barcellona, Nadal sfida l’azzurro Cobolli: dove vedere il match in tv, orario

(Adnkronos) – L'ex numero uno al mondo Rafa Nadal torna in campo oggi e lo fa in casa, a Barcellona. A sfidarlo sarà l'azzurro Flavio Cobolli nel match che sarà disputato nel campo centrale. La sfida Atp si giocherà nel pomeriggio. Nessun precedente per la coppia, che non si è mai scontrata finora. L'azzurro, classe 2002, ha ben 16 anni in meno dello spagnolo riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre. Il ritorno di Nadal avviene a 103 giorni di distanza dall'ultima partita giocata, i quarti di Brisbane. L'orario stimato per la partita tra Nadal e Cobolli è a partire dalle 16.00 (ora italiana). Il match come di consueto sarà trasmesso in diretta da Sky sul canale 201 (Sky Sport Uno). La sfida sarà quindi trasmessa anche in streaming per gli abbonati su Sky Go Now. Anche l'azzurro Matteo Arnaldi sarà in campo oggi per l'Atp 500 di Barcellona, dove affronterà nel secondo turno l'argentino Sebastian Baez. 15.20 (ora italiana) l'orario stimato per la partenza del match. Anche in questo caso, la sfida sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)