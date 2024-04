A1, camion si ribalta e va a fuoco: lunghe code e autostrada chiusa

(Adnkronos) –

Un camion si è ribaltato e ha preso fuoco sull'A1. L'incidente sull'Autostrada del Sole poco prima del casello di Arezzo intorno alle 15.45 al km 357 in direzione sud della Milano-Napoli. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il conducente, illeso, è riuscito a scendere dal mezzo prima che il veicolo, che trasportava generi alimentari, prendesse fuoco. "Code di 4 chilometri per il tratto chiuso tra Incisa e Valdarno dal km 325" riferisce su X Autostrade per l'Italia.

