Visibilia, il 3 aprile in aula alla Camera sfiducia a Santanchè

Mercoledì 3 aprile l'aula della Camera discuterà della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il voto dovrebbe invece slittare di qualche giorno, ma nella stessa settimana. E' quanto emerso dalla capigruppo della Camera. "M5s è riuscito a far anticipare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè, indagata per frode sui fondi Covid, mettendola al centro del dibattito parlamentare -ha spiegato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5s-. Una sfiducia su cui la Meloni non ha detto una parola".