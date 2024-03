Serena Williams, il complimento a Sinner: “Avrei voluto avere il tuo dritto”

(Adnkronos) – "Vorrei aver avuto il tuo dritto". Così la vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, Serena Williams, si rivolge a Jannik Sinner dopo la semifinale vinta dall'altoatesino su Daniil Medvedev nel torneo di Miami, match che l'ex numero uno del tennis femminile a seguito dalla tribuna dell'Hard Rock Stadium. "Non dire così", si è schernito l'azzurro ma la Williams, in un video virale sui social ha aggiunto. "No davvero: la velocità della racchetta, la potenza… sei incredibile". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)