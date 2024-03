Kate Middleton, il ruolo della mamma dopo la diagnosi di cancro: “E’ stata fondamentale”

(Adnkronos) –

Carole Middleton è la vera forza che tiene uniti i Windsor dopo la diagnosi shock di cancro a sua figlia Kate. Lo dice all'Independent una fonte vicina alla famiglia, secondo cui la mamma di di Kate ha svolto un ruolo fondamentale dietro le quinte per il principe e la principessa del Galles, durante quello che è uno dei periodi più turbolenti degli ultimi tempi per la famiglia reale. “Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia con il minimo sforzo e la massima umiltà – ha affermato la fonte – Si è occupata di George, Louis e Charlotte, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)