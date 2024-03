Incidente a Cagliari, auto si ribalta e prende fuoco: 38enne morto carbonizzato

(Adnkronos) – Nuova tragedia sulle strade della Sardegna. Un 38enne è morto carbonizzato nell'abitacolo della sua auto che è finita fuori strada, si è ribaltata e ha preso fuoco. Erano da poco passate le 6 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Provinciale 20 a Solanas, vicino a Villasimius. L'auto era in fiamme e non c'è stato modo di salvare il conducente. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altre auto coinvolte nell'incidente. L'uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo mentre percorreva la bretella che collega la nuova Orientale sarda con la strada costiera Cagliari-Villasimius, vicino alla località Santa Barbara. Per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri e stanno verificando se si sia trattato di un incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)