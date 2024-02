Usa: decapita il padre e posta video su Youtube

Ha decapitato il padre, funzionario storico del governo americano, postando un video su Youtube. Justin Mohn, 32 anni, accusato di omicidio di primo grado e di aver infierito sul cadavere. Quando è stato arrestato era armato e aveva appena saltato una recinzione di una struttura della Guardia Nazionale a circa 160 chilometri di distanza, poche ore dopo l’omicidio. Il padre, identificato come Michael F. Mohn, è stato trovato decapitato nel bagno della casa di Levittown dove viveva anche il figlio.

Il video su YouTube, della durata di oltre 14 minuti, mostra Justin Mohn che raccoglie la testa e identifica il padre per nome. In una dichiarazione, YouTube ha detto che il video, che è stato caricato e non trasmesso in livestreaming, è stato rimosso per aver violato la sua politica di violenza grafica e il canale di Justin Mohn è stato chiuso.

La polizia ha dichiarato che il video è rimasto online per circa cinque ore. Michael Mohn era un dipendente federale, un ingegnere della sezione geoambientale del Distretto di Filadelfia del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere la tragica morte del nostro compagno di squadra Michael Mohn… I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia Mohn e siamo concentrati sul sostegno ai nostri dipendenti in lutto in questo momento”, ha dichiarato il distretto in un comunicato