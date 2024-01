Una bella storia, 94enne chiama la polizia per parlare con qualcuno al telefono l’ultimo dell’anno: due agenti vanno a farle visita

Si sentiva sola e voleva parlare con qualcuno l’ultimo giorno dell’anno. Per questo Ileana, 94enne di Biella, ha chiamato la polizia. E, proprio mentre la solitudine si stava facendo spazio nella casa dell’anziana, gli agenti hanno bussato alla sua porta per farle compagnia. Il regalo di fine anno che la donna non si aspettava.

A renderlo noto, con un post su Facebook è proprio la Polizia di Stato: «In questi giorni di festa la malinconia e la solitudine possono prendere il sopravvento in chi vive solo e lontano dai propri affetti – scrive – È quanto successo alla signora Ileana, che a 94 anni voleva trascorrere in compagnia l’ultimo giorno dell’anno ed ha chiamato la Polizia per parlare al telefono. Gaetano e Gabriele, poliziotti della questura di Biella, sono andati a farle visita e le hanno fatto tornare il sorriso. Il miglior modo per chiudere il 2023 ed entrare nel nuovo anno. Auguri nonna Ileana e grazie dell’affetto che ci hai donato».