Capodanno al Cinema, Siani e Cortellesi hanno dominato le sale: incassi da 5 mln

Cambiano i titoli nei cinema italiani ma non l’attenzione del pubblico. In occasione del lunedì di Capodanno, ieri l’incasso al botteghino si è attestato a 5.014.316 euro, per un totale di 658.961 spettatori.

Nel nuovo panorama di titoli offerti nelle sale, ad aggiudicarsi il primo giorno dell’anno è stato ‘Succede anche nelle migliori famiglie’ di Alessandro Siani, con 942.401 euro, seguito da ‘Il ragazzo e l’Airone’ (837.278) e Wish (596.321), che completano il podio. Cala ‘Wonka’ (594.762 euro), mentre resiste nella top 10 ‘C’è Ancora domani’, che anche ieri ha raccolto 324.904 euro, meglio di ‘Santocielo’, il cinepanettone con Ficarra e Picone (247.630 euro).