Visita del Comandante della Legione, Generale di Divisione Giuseppe Spina presso la Caserma “Gallo” di Enna

Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Giuseppe Spina, ha incontrato presso la Caserma “Gallo” di Enna i militari del Comando Provinciale al fine di portare loro i propri auguri in vista delle prossime festività natalizie.

Ad accogliere l’Alto Ufficiale era presente il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Franchi, gli Ufficiali, i Comandanti di Stazione, nonché una folta rappresentanza di militari appartenenti ai vari reparti operanti in provincia, i delegati Co.Ba.R. e Co.I.R. ed i colleghi in quiescenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Generale Spina – nella circostanza – ha elogiato personalmente alcuni militari che si sono recentemente distinti in attività sia preventive che di contrasto alla criminalità comune e organizzata e si è soffermato sull’importante ruolo delle famiglie dei militari, vero punto di riferimento e sostegno fondamentale per i militari chiamati ad affrontare i difficili compiti a loro devoluti.

Nella circostanza era presente tra gli appartenenti all’ANC il Maresciallo Maggiore in congedo Giuseppe Incarbona con il quale il Generale Spina ha scambiato un affettuoso saluto, tributandogli la riconoscenza per la sua vicinanza all’Arma nonostante la veneranda età di ben 94 anni. Nella stessa giornata, Don Rosario Scibilia, Cappellano militare per l’Arma dei Carabinieri per la Sicilia Orientale, ha celebrato una funzione religiosa di preparazione al Natale presso il vicino Convento di Montesalvo, alla quale hanno presenziato carabinieri in servizio alle Compagnie di Enna, Piazza Armerina e Nicosia