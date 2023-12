Ventisei bambini e 4 insegnanti visitati dai sanitari del 118 per presunta intossicazione alimentare

Ventisei bambini e 4 insegnanti sono stati visitati dai sanitari del 118 per una presunta intossicazione alimentare dopo la consumazione del pranzo. E’ successo al nido comunale Mameli, in via Mameli 32, a Trastevere.

I bambini, di età compresa tra i 0 e 3 anni, e i 4 insegnanti, hanno tutti riportato rossore, prurito alla pelle e agli occhi mentre alcune insegnanti hanno avuto anche sensazione allergica di soffocamento.

Sul posto il personale del 118 Ares che ha visitato alcune maestre che, dopo le prime cure, hanno rifiutato trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Trastevere che hanno allertato i colleghi del Nas per i controlli del caso