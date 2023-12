Trionfo nisseno al Campionato italiano di ornitologia per Concetto Geraci e Antonio Cusumano

A Lanciano (CH) si è svolta la 54^ edizione del campionato italiano di ornitologia e l’associazione ornitologica Nissena, presieduta da Gaetano Campisi, conquista il tricolore.A fregiarsi del titolo di campioni italiani sono stati i soci Concetto Geraci e Antonio Cusumano vincitori rispettivamente nelle categorie “tortora diamantina” e “cardellino giallo”.Un risultato che conferma la competenza del sodalizio nisseno nell’arte dell’allevamento e la selezione delle razze ornitiche.

Molto soddisfatto il presidente Campisi che orgogliosamente afferma: ” siamo onorati ed orgogliosi di poter regalare alla nostra città il titolo di campioni italiani. Molto spesso si associa il nostro hobby al “semplice” canarino giallo tenuto sul davanzale di una finestra, ma allevare uccelli ornamentali comporta una conoscenza e uno studio fatto di selezione e studio. Si può tranquillamente affermare che allevare e arte e bisogna farlo in modo serio nel rispetto del benessere animale.

Il prossimo anno la nostra associazione compirà 40 anni dalla sua nascita e ci stiamo preparando per festeggiare nel migliore dei modi. Come presidente non mi rimane altro che ringraziare i soci Geraci e Cusumano per la vittoria.”