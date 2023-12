Scontro auto – moto: 19enne centauro perde la vita nel Catanese

Un giovane motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto a San Pietro Clarenza, nel Catanese. La vittima è un 19enne che era alla guida di uno scooter Sh Honda 125 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Citroen C3 guidata da un 85enne.

Il tragico impatto è avvenuto all’incrocio tra le vie Palermo e Cefalù. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale. Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi per tentare di strappare il giovane alla morte.