Maestro di sci trovato ubriaco sulle piste dai Carabinieri

Nell’ambito dei controlli dei carabinieri , un maestro di sci è stato sanzionato per essere stato trovato ubriaco sulle piste per il ponte dell’Immacolata. L’istruttore si trovava in Trentino sul circuito di Madonna di Campiglio in evidente stato d’ebbrezza

La raffica di controlli effettuati dai carabinieri per il ponte dell’Immacolata ha consentito di trovare diverse persone in stato d’ebbrezza, istruttori compresi. L’uomo è stato multato. Il maestro ubriaco – L’istruttore di sci sorpreso in evidente stato di ubriachezza indossava ancora la tuta con le effigie della locale scuola sci.