Continuava a riscuotere la pensione del padre morto da un anno: scoperta dai carabinieri, dovrà restituire i soldi percepiti

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con quelli della stazione di Marta, in provincia di Viterbo, hanno scoperto il meccanismo fraudolento di una donna straniera residente nel piccolo Comune della Tuscia.

In particolare, i militari per verificare l’effettiva morte del padre della donna, hanno intrapreso un’azione sinergica sia con l’Interpol che con le autorità rumene. Grazie a questa collaborazione, sono riusciti a ricostruire la storia dell’uomo che, nel 2022 era ritornato nel suo paese di origine, dove ad aprile era deceduto. La figlia, pur sapendo della morte del padre, non aveva dichiarato il decesso all’Inps continuando a percepire una pensione mensile di invalidità di 800 euro.

I militari, avendo avuto la conferma del decesso dell’uomo, hanno sequestrato le carte bancomat alla donna e hanno provveduto a segnalare all’Inps l’accaduto, per farle revocare immediatamente la pensione. La donna, oltre che essere stata denunciata per indebita percezione di erogazioni pubbliche, dovrà restituire gli oltre 13mila euro percepiti indebitamente.