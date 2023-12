Caltanissetta. Università: il 19 dicembre nell’aula magna di Palazzo Moncada c’è la “Festa delle Matricole”

CALTANISSETTA. Si terrà martedì 19 dicembre, presso l’Aula Magna di Palazzo Moncada, sita in Corso Vittorio Emanuele 92, a partire dalle ore 11:30 la Festa delle Matricole. Lo ha annunciato il Presidente del Polo Territoriale Universitario della provincia di Caltanissetta, prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta. Tale occasione sarà un momento di saluto e di benvenuto rivolto a tutte le matricole dei Corsi di Studio attivi presso il Polo Universitario di Caltanissetta, oltre che un momento di aggregazione e di coinvolgimento degli studenti del primo anno all’interno della comunità accademica, nonchè un’occasione per promuovere ulteriormente il ruolo dell’Ateneo di Palermo nel territorio di Caltanissetta.

L’iniziativa vedrà anche la distribuzione, da parte del Centro Orientamento e Tutorato, di un kit di benvenuto. All’evento parteciperanno il Presidente del Polo Territoriale Universitario, prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta, il Presidente del Consorzio, avv. Walter Tesauro, i Coordinatori dei Corsi di Studio attivi a Caltanissetta: prof. Valerio Maria Bartolo Brucato (CdS in Ingegneria Biomedica), il prof. Riccardo Alessandro (CdS in Medicina e Chirurgia), il prof. Maurizio Soresi (CdS in Infermieristica), il prof. Pietro Columba (CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie) ed il Delegato all’Orientamento per il Polo Territoriale, prof. Celestino Bonura. Si allega, alla presente, la locandina dell’evento.

Contestualmente, si comunica anche che si sta predisponendo la realizzazione di un Infopoint UniPaOrienta, in occasione dei mercatini di Natale allestiti nel centro città, al fine di promuovere la conoscenza e la visibilità del Polo Territoriale, dell’Università di Palermo, dei servizi dedicati agli studenti e dell’offerta formativa nel territorio nisseno, anticipando, di fatto, lo svolgimento di un ulteriore evento di orientamento quale l’Open Day del Polo. L’Infopoint sarà operativo nelle giornate di venerdì 15 dicembre 2023, dalle ore 14:30 alle ore 20:00 e sabato 16 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 13:30, sempre nel centro storico della città.

