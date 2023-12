Caltanissetta. Il 16 dicembre Sit in da parte del “Comitato per il Cessate il Fuoco in Palestina” in piazza Garibaldi

Il Comitato per il CESSATE IL FUOCO in Palestina, di cui è portavoce Lillo Fasciana, ha organizzato un SIT-IN in Piazza Garibaldi, per il 16 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 per rispondere ad una esigenza emersa all’interno di una larga fascia di soggetti che operano nel sociale e per dare voce alla comunità araba presente nella nostra città.

In una nota il Comitato ha spiegato le ragioni di questa sua discesa in piazza: “Nel condannare l’azione terroristica di Hamas contro la popolazione civile, non possiamo rimanere indifferenti contro il brutale intervento di Netanyahu e il suo governo volto a raggiungere l’obiettivo di occupare interamente i territori palestinesi per arrivare alla “Soluzione “finale”. Il bombardamento di interi centri abitati, comprese le scuole, gli ospedali, i luoghi di culto, col massacro di migliaia di civili inermi, anziani, donne bambini, è terrorismo di Stato, è il genocidio dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza.

Scendiamo in piazza per: fermare il massacro dei palestinesi e salvare gli israeliani dal muro d’odio perché il governo reazionario e colonialista di Netanyahu non è solo il nemico del popolo palestinese, ma è anche il nemico del suo stesso popolo a cui indica solo la strada della vendetta che sarà foriera delle vendette future che ogni guerra provoca;

accanto alle bambine e ai bambini di Gaza che combattono per la loro sopravvivenza; riscattare la vergogna di un governo che si “astiene” per continuare a lucrare sulle guerre. denunciare l’infamia di chi vende le armi “made in Italy” in tutti gli scenari di guerra. Contro l’industria di morte e il Pil macchiato di sangue”.