Caltanissetta. Il 15 dicembre Etnos promuove nel programma Equo Christmas anche un appuntamento canoro per gli amanti della musica con “Equo song”

CALTANISSETTA. Un Natale all’insegna della reciprocità grazie al fitto calendario di appuntamenti all’Equo cream aut cafè che, grazie al Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) del Ministero dell’Interno, gestiti per il capoluogo nisseno dalla cooperativa sociale Etnos e per la provincia dal Libero consorzio di Caltanissetta, ha dato il via a un programma appassionato e ricco di sorprese, cultura, comunità, spettacoli, luci e colori, solidarietà, dedicato a grandi e piccini.

Equo Christmas si lascia alle spalle un fine settimana all’insegna del divertimento e si accinge a vivere i nuovi appuntamenti come “Equo song” dedicato a tutti coloro che amano cantare.

Venerdì 15 dicembre, a partire dalle ore 18:00, gli amanti della musica potranno esibirsi davanti ad una “giuria” composta da Gandolfo Maria Pepe (giornalista), Marco D’Arma (giornalista), Sonia Giugno (giornalista), Carlo Rizioli (musicista e produttore) e Sandro Giglio (musicista), quattro i premi in palio, tre per chi salirà sul podio e uno speciale, per i partecipanti alla serata dedicata alla musica, alla reciprocità e al voler vivere le ‘diversità’ non come battute d’arresto ma come abilità e ricchezza. In una logica di amicizia e scambio, di voler vivere insieme momenti di allegria e spensieratezza nel periodo più magico dell’anno.

Un pomeriggio dedicato alle ugole d’oro del Nisseno che potranno già iscriversi, compilando un’apposita scheda, all’Equo cream aut cafè sito in via Rosso di San Secondo nr.122, anche nella stessa giornata di venerdì (è necessario portare la base da consegnare al service).

Equo song vedrà la partecipazione amichevole del rinomato professionista del palcoscenico Ernesto Trapanese, il sancataldese da anni affermatosi come presentatore a livello nazionale.