Caltanissetta. All’Ospedale Sant’Elia focus sullo screening del carcinoma del colon-retto a cura del dott. Marcello Maida

CALTANISSETTA. Il 13 Dicembre, presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta si svolgerà il corso pratico intitolato “Focus sullo screening del carcinoma del colon-retto”.

Il corso, organizzato dalla U.O.S. di Screening del Carcinoma del Colon dell’ASP di Caltanissetta, di cui è responsabile il Prof. Marcello Maida, in collaborazione con Fujifilm, verrà svolto all’interno del centro di simulazione mobile EndoRunner mediante l’ausilio di simulatori endoscopici di ultima generazione allestite al suo interno.

Saranno disponibili 3 stazioni di simulazione: colonscopia diagnostica con simulatore avanzato MIKOTO e polipectomia a freddo, dissezione endoscopica sottomucosa (ESD), ed ecoendoscopia (EUS).

L’iniziativa è dedicata ai medici gastroenterologi e finalizzata al perfezionamento delle tecniche di resezione endoscopica delle lesioni precancerose del colon.

Durante la giornata, verrà eseguita anche una campagna di sensibilizzazione sullo screening del carcinoma del colon in collaborazione con la U.O.S. Coordinamento screening dell’ASP di Caltanissetta (Responsabile Dr.ssa Maria Milena Sanfilippo) e le associazioni dei pazienti, mediante la distribuzione gratuita dei kit per test del sangue occulto nelle feci ai soggetti di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

I pazienti potranno ritirare i kit tra le ore 9:00 e le 13:00 presso uno stand situato all’ingresso pedonale dell’ospedale Sant’Elia.

“Il carcinoma del colon è un problema sanitario rilevante in tutto il mondo, e lo screening ha un ruolo cruciale nella prevenzione di questa malattia. Abbiamo organizzato questo evento per consentire ai medici che operano nel settore un aggiornamento pratico sui simulatori e, nel contempo, sensibilizzare la popolazione mediante la consegna dei kit per il test del sangue occulto e favorire la corretta informazione sullo screening.” – dichiara il Prof. Marcello Maida – “Invitiamo pertanto tutta la popolazione della nostra città e della provincia a partecipare a questa iniziativa”.