Arrestato il presunto autore del femminicidio di Vanessa Ballan

È stato arrestato a poca distanza dalla sua abitazione di Altivole (Treviso), Bujar Fandaj, il kosovaro di 41 anni ricercato per l’omicidio di Vanessa Ballan, 27 anni, di Riese Pio X.

I Carabinieri di Treviso avevano da subito avviato le ricerche per rintracciarlo, sotto la direzione della Procura di Treviso. Secondo la ricostruzione fatta dal marito della donna e da alcuni testi, Fandaj si era allontanato a piedi dal luogo del delitto. È ora in caserma sotto custodia dei militari dell’Arma.

Il presidente della Regione Luca Zaia, intanto, ha proclamato il lutto regionale per la morte della 27enne che, per altro, era in attesa di un secondo figlio.