Accoltellato alla schiena 33enne: arrestate quattro persone dai Carabinieri

I carabinieri hanno fermato 4 romeni accusati di aver ucciso dopo una lite un loro connazionale di 33 anni, trovato per strada a Mede, in provincia di Pavia, con un coltello conficcato nella schiena.

I militari hanno spiegato che il movente dell’omicidio non è ancora stato chiarito. La lite, secondo la ricostruzione, è avvenuta sulla porta d’ingresso dell’abitazione dove abitano i 4 fermati e si è conclusa per strada, sempre nei pressi della casa, dove successivamente è stato trovato il cadavere.

Le indagini dei militari del Nucleo Investigativo di Pavia e della Scientifica di Voghera proseguono per chiarire i contorni della vicenda e in particolare il motivo che ha scatenato il diverbio terminato con il delitto compiuto con una sola coltellata. I quattro fermati si trovano ristretti in carcere a Pavia.