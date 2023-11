Tragedia sfiorata: sei i feriti nel violento scontro tra un mezzo dei Vigili del Fuoco e un’auto; grave un 21enne

Incidente nel primo pomeriggio a Messina sul viale Gazzi. Qui, come riportano i colleghi della Gazzetta del Sud, si sono scontrati un mezzo dei Vigili del Fuoco con un’auto, una Fiat 500. Al momento è da stabilire la dinamica dell’incidente.

Gravemente ferito il conducente dell’auto, in codice rosso: un 21enne trasportato in Ospedale. Ferita anche la sorella, 17anni, che si trovava in auto e un pedone, una donna di 24 anni rimasta coinvolta nell’impatto. Feriti anche tre vigili del fuoco, portati all’ospedale “Piemonte”. I rilievi sono stati effettuati dalle Forze dell’Ordine. (Gazzetta del Sud)