Tir finisce addosso ad una casa: ferito il conducente

Tanta paura all’altezza del bivio per Lascari in provincia di Palermo. Qui un Tir è finito addosso ad una casa ubicata a bordo strada. Il mezzo pesante è uscito fuori strada ed è finito dritto sul muro di cinta che costeggia l’immobile. Si è sentito un enorme boato che ha letteralmente svegliato i residenti della zona. Immediati i soccorsi, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Solo ferite e lievi contusioni per l’autotrasportatore che, tuttavia, ha rischiato grosso. Il Tir, che trasportava alimenti per una catena di supermercati, ad un certo punto è uscito fuori alla carreggiata. Al vaglio le cause che hanno determinato l’incidente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118.