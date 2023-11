Un uomo di 69 anni originario della Sierra Leone è morto dissanguato durante la dialisi. E’ accaduto a Pontirolo nel trevigiano. Qui l’uomo è deceduto in casa probabilmente per uno choc emorragico legato alla patologia per la quale si sottoponeva a dialisi.

L’uomo, un operaio non sposato, era in casa da solo quando è accaduta la tragedia. Al suo arrivo, nel pomeriggio, la coinquilina lo ha trovato senza vita. Sarà l’autopsia a chiarire meglio le cause della sua morte.