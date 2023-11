Tragedia lungo la circonvallazione di Catania in via Andrea Doria. Una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione riportata sul quotidiano La Sicilia, i due stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono stati prima investiti da uno scooter e successivamente da un’auto che sopraggiungeva a velocità sostenuta.

Per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo subito soccorso è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.