Si sente male in casa, viene portata in ospedale dove partorisce un bimbo morto

Puerpera si sente male, arriva in ospedale, ma partorisce un bimbo morto. E’ accaduto all’ospedale Civile di Caserta. Qui la madre, una donna di nazionalità straniera residente a Francolise, è giunta in ospedale con l’ambulanza.

A quel punto, sembrava che tutto potesse procedere per il meglio, ma così non è stato in quanto il bambino che portava in grembo, era già morto. La donna è stata poi dimessa ed è tornata a casa, mentre sul corpo del bimbo sarà effettuata l’autopsia per stabilirne la causa della morte.