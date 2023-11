Si è costituito l’uomo che ha travolto un calessino causando la morte del proprietario

Si è costituito il conducente della macchina che, ieri mattina, a Siracusa, in contrada Necropoli del Fusco, ha travolto un calessino, causando la morte del proprietario, Antonio Di Nicola, 69 anni, e del cavallo.

L’uomo sarebbe indagato per omicidio stradale e stando alla prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, dopo l’impatto, il 69enne, titolare di una agenzia di pompe funebri, è stato sbalzato dal calessino morendo nel giro di qualche istante mentre il cavallo, nonostante fosse stato azzoppato, ha proseguito la sua corsa, stramazzando nei minuti successivi in viale Paolo Orsi.

Il conducente dell’auto, forse in preda al panico, ha preferito non fermarsi per prestare soccorso e per l’intera giornata gli agenti della Polizia municipale ed i carabinieri hanno provato a rintracciarlo. Poi la decisione di recarsi in Caserma dove è stato interrogato dagli inquirenti allo scopo di conoscere la sua versione.