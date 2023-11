Serie D. Solo pari 0-0 per la Sancataldese in casa contro il Real Casalnuovo

Solo pareggio 0-0 per la Sancataldese contro il Real Casalnuovo. Al Valentino Mazzola, dunque, la tanto attesa vittoria non è arrivata. I verdeamaranto, che hanno schierato il neo acquisto Varela, ci hanno provato, ma il muro ospite ha sostanzialmente retto alla pressione dei padroni di casa.

La partita ha proposto una Sancataldese che ci ha provato a sbloccare il match, ma che ha dovuto fare i conti contro la squadra ospite al quarto risultato utile consecutivo in trasferta.

Al termine del match, ovviamente, un buon punto conquistato, ma anche l’amarezza per non essere riusciti a centrare un risultato pieno che avrebbe permesso alla Sancataldese di risalire in classifica dove, al momento, la squadra di Accursio Sclafani ha 13 punti ad appena due punti dalla zona play out. E domenica prossima c’è il derby esterno contro il Canicattì.