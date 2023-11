Serie D. Sconfitta esterna per la Sancataldese 2-1 all’Esseneto contro l’Akragas: non basta il gol di Durmush nel finale

Un uno due micidiale dell’Akragas alla fine del primo tempo con Trombino su rigore al 42′ e con Di Mauro al 43′ ha permesso al “Gigante” agrigentino di battere la Sancataldese il cui gol nel finale del giovane attaccante bulgaro Durmush s’è rivelato purtroppo inutile ai fini di una rimonta che, pure, nel finale, sembrava potersi concretizzare.

E invece così non è stato. E la Sancataldese di Accurso Sclafani (nella foto) si morde le mani, anche perchè nel primo tempo, prima dell’uno due micidiale, all’Esseneto si era ammirata una squadra ben messa in campo che aveva creato problemi ad un’Akragas che aveva dovuto fronteggiare un avversario voglioso di ben figurare.

Poi l’uno due alla fine del primo tempo e una partita che ha preso una piega favorevole per l’Akragas. Nella ripresa Sancataldese generosa che è riuscita tuttavia ad accorciare le distanze solo all’89 con Dormush. Poi il serrate finale e le quattro occasioni per i verdeamaranto che hanno trovato nel portiere avversario un autentico muro.

Resta il rimpianto per un match che la Sancataldese avrebbe potuto anche pareggiare e che invece ha perso mantenendo in classifica i 12 punti già conquistati. E domenica prossima sfida al Valentino Mazzola contro il Real Casalnuovo per riprendersi quanto le è stato tolto all’Esseneto da un Akragas cinica e spietata che ha saputo sfruttare meglio le occasioni avute rispetto alla Sancataldese. (foto Sancataldese Calcio Official)