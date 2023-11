Serie D. La Sancataldese punta al rilancio in casa contro il Real Casalnuovo. Presi Gledjan Duli e Ignacio Varela

Nell’ambito della 13^ giornata del girone I del campionato di serie D, la Sancataldese affronta in casa il Real Casalnuovo (ore 14,30) in un match da vincere per risalire in classifica e riprendere il cammino verso la salvezza. Un match al quale la squadra di Accursio Sclafani s’è preparata con grande attenzione e concentrazione poiché non vuol commettere passi falsi in un campionato nel quale è necessario raggiungere prima possibile la quota che assicura la salvezza matematica.

I prezzi in prevendita dei biglietti per Sancataldese . Real Casalnuovo sono: GRADINATA: 12€; CURVA: 8€, OSPITI: 12€, RIDOTTO: 8€ (ragazzi/e 13/17 anni). I prezzi al botteghino sono: GRADINATA: 15€, CURVA: 10€, OSPITI: 15€, RIDOTTO: 10€ (ragazzi/e 13/17 anni), (Ragazzi Gratis fino a 12 anni). La chiusura delle prevendite è per domenica 12 novembre alle 11. I biglietti potranno essere acquistati anche attraverso il portale online al link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti…

Le prevendite sono già ATTIVE presso:

Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO

Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO

Tabaccheria Giulio Gigante in via Babbaurra n. 201. – SAN CATALDO

Intanto, la società nelle ultime ore ha annunciato di aver perfezionato l’ingaggio del difensore Gledjan Duli, classe 2003 che proviene dall’FC Lamezia Terme. Gledjan Duli nativo di Barcellona Pozzo di Gotto e di origini Albanesi è cresciuto nelle giovanili del Camaro e Cosenza, ha poi vestito tra le altre la maglia del Città di Sant’Agata nella stazione 2022/23.

Inoltre la società verdeamaranto s’è aggiudicata le prestazioni sportive dell’attaccante argentino Ignacio Varela. Classe 1990, 187 cm di altezza, Varela è una punta centrale ex Derthona, Gelbison, Ragusa e Castrovillari.