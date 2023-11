In attesa che domenica la Sancataldese affronti fuori casa l’Akragas all’Esseneto per l’ennesimo derby siciliano del girone I, è di pochi minuti fa la notizia che la società Sancataldese Calcio ha comunicato d’aver sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo il Signor Aurelio Lo Bianco.

La società ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento al suo ormai ex Direttore sportivo per il lavoro profuso augurandogli il meglio per il futuro professionale. (foto Sancataldese Calcio Official)