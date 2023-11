Serie D. Derby siciliano per la Sancataldese contro l’Akragas all'”Esseneto”

Impegno delicato, quello in programma domenica 5 novembre, per la Sancataldese. Nell’ambito della 12^ giornata del campionato di serie D, infatti, i verdeamaranto di Accursio Sclafani affrontano alle 14,30 l’Akragas in un derby siciliano parecchio insidioso.

All'”Esseneto” la squadra verdeamaranto, reduce dalla sconfitta casalinga 2-3 rimediata contro la Vibonese, troverà un Akragas molto motivato. Tuttavia, va detto che Calabrese e compagni, dopo lo stop subito nel turno infrasettimanale, intende riscattarsi in un derby che, dunque, promette scintille.

Il tecnico Accursio Sclafani, pur avendo avuto poco tempo per prepararla a seguito del match infrasettimanale poi perso al Valentino Mazzola, ha assicurato il massimo sforzo da parte della sua squadra per restare imbattuti anche in questa delicata trasferta in terra agrigentina. Tra le due squadre ci sono appena 3 punti di differenza, con la Sancataldese ferma a quota 12 e l’Akragas che, invece, di punti ne ha 15.