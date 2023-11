Ancora un morto sulle strade. Stavolta è stato un ciclista senegalese di 39 anni a perdere la vita dopo essere stato travolto da una Fiat 600. E’ successo a Carmiano.

Terribile l’impatto che non ha purtroppo lasciato scampo al 39enne che, nonostante l’intervento del 118, è deceduto per le gravi ferite e traumi riportati nel violento scontro. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica dell’accaduto.