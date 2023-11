Schiacciato dall’argano del trattore del padre: niente da fare per un ragazzo 14enne

Un ragazzo di 14 anni è morto schiacciato dall’argano del trattore del padre. E’ accaduto a a Caronno Varesino. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e se ne stanno occupando i carabinieri del Comando provinciale di Varese, ma dai primi accertamenti sembra siano escluse cause diverse dal terribile fatto accidentale.

Padre e figlio stavano lavorando insieme in un terreno di proprietà della famiglia, forse per rimuovere una pianta quando il ragazzo è rimasto schiacciato dall’argano del trattore. Sul luogo dell’accaduto è accorsa un’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare.