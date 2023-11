Rugby. Dal 3 al 5 novembre stage under 17, festival Under 14 e campionato femminile under 16 e 18

Tutto pronto per lo stage della FIR Sicilia in programma allo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta che ospiterà 30 giovani atleti under 17, da venerdì 3 a domenica 5 novembre.

Inoltre domenica il capoluogo nisseno ospiterà anche il Festival under 14 e la giornata del campionato Under 16 e 18. A seguire anche l’incontro di serie C tra Nissa Rugby e

Corposo e fitto il programma che avrà anche una cospicua ricaduta in termini economici sul territorio.

Importante appuntamento per il movimento della palla ovale regionale in programma nel capoluogo nisseno che si propone, considerando la nuova, appetibile veste rugbistica dello stadio del Centro Sicilia, come punto di riferimento nell’isola e non solo.

La “centralità” di Caltanissetta è confermata dal presidente FIR Sicilia Gianni Saraceno che sottolinea: “Come avevamo ampiamente annunciato, la rinnovata disponibilità dello Stadio Tomaselli si conferma fondamentale per il rugby siciliano; a riprova di ciò, subito dopo l’avvio dei campionati di categoria, il nostro staff tecnico, che coordinerà le attività, propone uno stage rivolto all’under 17 maschile che renderà Caltanissetta cuore del movimento giovanile per un intero fine settimana. A questo si aggiungeranno domenica il Festival Under 14 e la giornata del Campionato Under 16 e 18 femminile.

Con un forte investimento del nostro Comitato, giocatori e giocatrici confluiranno in città da tutta la Regione per sessioni di allenamento, formazione e competizione che senza dubbio concorreranno alla crescita tecnica dei partecipanti, senza tralasciare i momenti di socialità che caratterizzano queste occasioni.

Sono certo che si tratterà di un’esperienza stimolante e che potrà contribuire allo sviluppo di coloro che vi prenderanno parte.

Colgo l’occasione per ringraziare il Nissa Rugby per la collaborazione e il Comune di Caltanissetta per la consueta sensibilità nell’accogliere le nostre iniziative, oltre naturalmente a tutte le società che saranno presenti”.

Questo il programma dello stage dell’under 17.

Venerdì 3 novembre: 17.45 arrivo staff e giocatori, accredito stage, 18.30/20.00 allenamento in campo, 20.30 accredito hotel, 21.00 cena, 22.00 riunione.

Sabato 4 novembre: 8.00 colazione, 10.15 inizio trasferimento verso stadio Tomaselli, 10.35 riunione tecnica, 11.00/12.30 allenamento campo, 13.30 pranzo, 16.30 trasferimento verso stadio Tomaselli, 17.00/19.00 riunione + campo, 20.00 cena, 21.30 riunione

Domenica 5 novembre: 7.00 colazione, 8.50 check out hotel trasferimento verso stadio Tomaselli, 12.30 fine raduno.