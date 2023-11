Peppe Di Cristina (PD): “Il ricordo dell’imprenditore Gaetano Giordano ucciso dalla mafia è un dovere di tutti”

Un ricordo di Peppe Di Cristina dedicato all’imprenditore Gaetano Giordano vittima di mafia. Il componente della segretaria nazionale del Pd, parlando di Gaetano Giordano ha sottolineato: “Era un uomo e un imprenditore coraggioso che si oppose al racket delle estorsioni che colpì le sue attività commerciali. Per tale motivo fu freddato il 10 Novembre del 1992.

Giordano aveva avuto il coraggio di denunciare i suoi estortori rompendo l’omertà che regnava è la sua uccisione avvio una stagione di reazione forte soprattutto da parte degli studenti Gelesi. Ricordare chi ha dato la sua vita per la libertà è un dovere di tutti ,l’esempio di Gaetano Giordano, assassinato perché non si piegò alla prepotenza mafiosa, deve vivere in ognuno di noi sempre e la sua storia è sempre attuale è manifesto di libertà per ognuno di noi”.